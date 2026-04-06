Ο Βινίσιους Τζούνιορ μίλησε στη συνέντευξη πριν το ματς με την Μπάγερν Μονάχου (7/4, 22:00), αναφέροντας τη σχέση του με τον Τσάμπι Αλόνσο και λέγοντας πως θέλει να ανανεώσει.

Έτοιμη για τη μεγάλη μάχη με την Μπάγερν Μονάχου, στο πλαίσιο του πρώτου προημιτελικού του Champions League είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που υποδέχεται τους Βαυαρούς το βράδυ της Τρίτης (7/4, 22:00.

Οι Μερένγκχες θέλουν να αφήσουν πίσω τους το κάζο με 2-1 από τη Μαγιόρκα και να κάνουν το πρώτο βήμα για την τετράδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Βινίσιους Τζούνιορ να εξηγεί στη συνέντευξη Τύπου πως εκείνος και οι συμπαίκτες του δεν ήταν όσο συγκεντρωμένοι θα έπρεπε απέναντι στη Μαγιόρκα.

Ο Βραζιλιάνος winger ρωτήθηκε σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του, απαντώντας πως υπάρχει ακόμη ένας χρόνος στο τρέχον, όμως θέλησή του είναι να παραμείνει, έχοντας και τη στήριξη του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ωστόσο, η... ατάκα ήρθε λίγο αργότερα, όταν και ρωτήθηκε γιατί δεν αποχαιρέτησε τον Τσάμπι Αλόνσο.

Τότε, ο 26χρονος ανέφερε πως έχει εξαιρετική σχέση με τον Άλβαρο Αρμπελόα που του δίνει αυτοπεποίθηση, και στη συνέχεια παραδέχθηκε πως δεν υπήρχε καλή σύνδεση με τον Αλόνσο, ενώ σχολίασε και το περιστατικό στο Clasico του Οκτωβρίου, όταν και έγινε έξαλλος που ο Βάσκος τον αντικατέστησε.

«Δεν είπα αντίο στον Τσάμπι Αλόνσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ήταν μια δύσκολη στιγμή επειδή έπαιζα πολλά παιχνίδια αλλά με λίγα λεπτά συμμετοχής. Κάθε προπονητής έχει τις δικές του σκέψεις και ίσως δεν συνδεθήκαμε καλά. Έμαθα πολλά, το σκέφτηκα και τώρα έχω βελτιωθεί ως άνθρωπος.

«Δεν ήταν μια ευχάριστη στιγμή (σσ η αντίδρασή του στην αλλαγή), ζήτησα συγγνώμη από όλους. Μου αρέσει να παίζω σε κάθε παιχνίδι .Αργότερα, με ψυχραιμία, μπορείς να καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Είμαι νέος και κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία όπου μπορείς να βελτιωθείς».