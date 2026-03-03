Άσχημα τα νέα για τον Ροντρίγκο, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ λέει αντίο και στο Μουντιάλ.

Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Ροντρίγκο, καθώς ο τραυματισμός του είναι σοβαρός και όχι μόνο χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το Μουντιάλ.

Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στον αγώνα κόντρα στη Χετάφε, όπου πέρασε ως αλλαγή στο 54ο λεπτό και λίγο αργότερα έπεσε στο έδαφος με εμφανή πόνο στο γόνατο. Παρόλα αυτά σηκώθηκε και συνέχισε ολοκληρώνοντας τον αγώνα. Όμως σήμερα (Τρίτη, 3/3) υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Ο τραυματισμός θέτει τον Βραζιλιάνο νοκ άουτ και αποτελεί μεγάλο πλήγμα τόσο για τους Μερένγκες όσο και για την Εθνική Ομάδα Βραζιλίας.