Ρεάλ Μαδρίτης: Ρήξη χιαστού ο Ροντρίγκο, χάνει και το Μουντιάλ
Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Ροντρίγκο, καθώς ο τραυματισμός του είναι σοβαρός και όχι μόνο χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το Μουντιάλ.
Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στον αγώνα κόντρα στη Χετάφε, όπου πέρασε ως αλλαγή στο 54ο λεπτό και λίγο αργότερα έπεσε στο έδαφος με εμφανή πόνο στο γόνατο. Παρόλα αυτά σηκώθηκε και συνέχισε ολοκληρώνοντας τον αγώνα. Όμως σήμερα (Τρίτη, 3/3) υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Ο τραυματισμός θέτει τον Βραζιλιάνο νοκ άουτ και αποτελεί μεγάλο πλήγμα τόσο για τους Μερένγκες όσο και για την Εθνική Ομάδα Βραζιλίας.
🚨🚨🚨 Rodrygo se rompe y dice adiós a la temporada... y al Mundial https://t.co/FfJCnBkeWv— MARCA (@marca) March 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.