Κείμενο της Marca αναφέρει πως η καρέκλα του Άλβαρο Αρμπελόα τρίζει για τα καλά και το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης θα κριθεί άμεσα!

Στον... αέρα φαίνεται να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Χετάφε (0-1, 2/3).

Η «βασίλισσα» είδε τη συμπολίτισσα να φεύγει με το διπλό και υπέστη δεύτερη σερί ήττα σε επίπεδο La Liga έπειτα από εκείνη στην έδρα της Οσασούνα (2-1, 21/2), με αποτέλεσμα να βλέπει την κορυφή και την Μπαρτσελόνα από το -4.

Φυσιολογικά λοιπόν τα σύννεφα μαζεύτηκαν πάνω από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και κεντρικός πρωταγωνιστής είναι ο τεχνικός της ομάδας. Το κοινό που άρχισε να αποχωρεί πριν τη λήξη του αγώνα με τη Χετάφε, ζήτησε από τον Φλορεντίνο Πέρεθ να παραιτηθεί, αλλά η συζήτηση κινείται γύρω από τον Αρμπελόα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Marca, ο Μάρτιος θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του 43χρονου τεχνικού στον πάγκο τον «Μερέγκχες». Αυτό διότι πέραν από τα κρίσιμα παιχνίδια πρωταθλήματος και το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, υπάρχουν και τα ματς του Champions League απέναντι στη Μάνστεστερ Σίτι. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως μόλις από τον 3ο μήνα του 2026, η Ρεάλ μπορεί να έχει μείνει εκτός όλων των τίτλων και ο Αρμπελόα δίχως δουλειά.