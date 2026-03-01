Μπαπέ: Αβέβαιη η επιστροφή του στη δράση
Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (2/3) τη Χετάφε για την 26η αγωνιστική της La Liga και εκτός αποστολής παραμένει ο Μπαπέ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, γεγονός που τον είχε κρατήσει εκτός και από τη ρεβάνς κόντρα στη Μπενφίκα.
Ο Αρμπελόα στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του παιχνιδιού κλήθηκε να απαντήσει για την κατάσταση του Γάλλου: «Ξέρουμε πολύ καλά τι του συμβαίνει. Θέλουμε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει, ώστε να επιστρέψει ξανά δυνατός και με αυτοπεποίθηση».
Αβέβαιη παραμένει και η συμμετοχή του στο ματς κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του Champions League: «Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα. Προς το παρόν είναι καλό να μην δώσουμε προθεσμία, θέλουμε να δούμε ποια είναι η αίσθηση που θα έχει και ο ίδιος και με βάση αυτό θα αποφασίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Μερένγκες.
🗣Arbeloa y el regreso de Mbappé: "Veremos día a día. Ahora es mejor no dar plazos" pic.twitter.com/vlaEwqeZzr— Diario SPORT (@sport) March 1, 2026
