Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι πλέον κατέχει το 25% των μετοχών της Αλμερία, μέσω της νέας επενδυτικής του εταιρείας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά το ότι συνεχίζει να αγωνίζεται στα 41 του χρόνια, στρέφει πλέον το βλέμμα του και στην επιχειρηματική πλευρά του ποδοσφαίρου. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανακοίνωσε ότι έχει αποκτήσει το 25% των μετοχών της Αλμερία, η οποία βρίσκεται φέτος στη Β' κατηγορία Ισπανίας.

Η νέα επιχειρηματική του κίνηση έγινε μέσω της νεοσύστατης εταιρείας του, που ονομάζεται CR7 Sports Investments και είναι το μέσο του ώστε να εισέλθει χώρο της ιδιοκτησίας ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Όπως αποκάλυψαν τα ισπανικά Μέσα, ο Ρονάλντο διατηρεί εδώ και χρόνια στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο της ομάδας, Μοχάμεντ Αλ Κερέιτζι, ο οποίος φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ το 2022. Ο CR7 δήλωσε πως ήταν ανέκαθεν μία από τις φιλοδοξίες του να προσφέρει στο άθλημα όχι μόνο ως παίκτης, βλέποντας στην Αλμερία ως έναν σύλλογο που έχει προοπτικές εξέλιξης κι ανόδου.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος του συλλόγου, χαιρέτισε την είσοδο του Ρονάλντο στο ιδιοκτησιακό της σχήμα, τονίζοντας πως η βαθιά γνώση του για το ισπανικό ποδόσφαιρο και η παγκόσμια επιρροή που έχει θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αγωνιστική και κυρίως για την εμπορική αναβάθμιση της Αλμερία.