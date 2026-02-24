Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε με μποξεράκι και υπενθύμισε πως είναι... φέτες
Πρόσφατα έκλεισε τα 41 του χρόνια αλλά συνεχίζει να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα, ψάχνοντας με τη φανέλα της Αλ Νασρ το 1.000ό γκολ της τεράστιας καριέρας του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε τρομερή φυσική κατάσταση και φρόντισε να το υπενθυμίσει σε όλους, ποζάροντας με μποξεράκι και προμοτάροντας πιστόλι μασάζ το οποίο ανήκει στη δική του σειρά με ονομασία AVACR7.
«Η διάρκεια και η υψηλή απόδοση δεν έρχονται τυχαία, χτίζονται μέσω καθημερινής, πρακτικής αποκατάστασης. Δεν είναι μυστικό, είναι ρουτίνα», αναφέρει η λεζάντα, με τη φωτογραφία να αποσπά μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια likes και δεκάδες χιλιάδες σχόλια.
O Πορτογάλος σταρ μετρά φέτος 21 γκολ και τρεις ασίστ με την Αλ Νασρ, την ώρα που ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, με το εν λόγω τουρνουά να αναμένεται να αποτελέσει το έκτο για τον CR7.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.