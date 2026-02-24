Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους ότι στα 41 του χρόνια, βρίσκεται σε τρομερή φυσική κατάσταση.

Πρόσφατα έκλεισε τα 41 του χρόνια αλλά συνεχίζει να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα, ψάχνοντας με τη φανέλα της Αλ Νασρ το 1.000ό γκολ της τεράστιας καριέρας του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε τρομερή φυσική κατάσταση και φρόντισε να το υπενθυμίσει σε όλους, ποζάροντας με μποξεράκι και προμοτάροντας πιστόλι μασάζ το οποίο ανήκει στη δική του σειρά με ονομασία AVACR7.

«Η διάρκεια και η υψηλή απόδοση δεν έρχονται τυχαία, χτίζονται μέσω καθημερινής, πρακτικής αποκατάστασης. Δεν είναι μυστικό, είναι ρουτίνα», αναφέρει η λεζάντα, με τη φωτογραφία να αποσπά μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια likes και δεκάδες χιλιάδες σχόλια.

O Πορτογάλος σταρ μετρά φέτος 21 γκολ και τρεις ασίστ με την Αλ Νασρ, την ώρα που ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, με το εν λόγω τουρνουά να αναμένεται να αποτελέσει το έκτο για τον CR7.