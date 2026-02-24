Viral διαστάσεις απέκτησε ένα χιουμοριστικό σκηνικό μεταξύ των Ροναλντίνιο και Μαρσέλο στο Clasico παλαιμάχων, όταν ο πρώην επιθετικός της Μπάρτσα έσπρωξε τον θρύλο της Ρεάλ.

Το πρώτο «Clasico de Leyendas» της ιστορίας είναι γεγονός! Το Λος Άντζελες υποδέχθηκε μερικούς από τους σημαντικότερους θρύλους που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ και της Μπαρσελόνα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι θυμήθηκαν ξανά τα παλιά σε φιλικό παλαιμάχων στο «BMO Stadium».

Μεταξύ των φαντασμαγορικών ρόστερ βρέθηκαν και οι δυο Βραζιλιάνοι, Ροναλντίνιο και Μαρσέλο, οι οποίοι χάρισαν κι ένα χιουμοριστικό σκηνικό στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα ο «Ρόνι» έσπρωξε περιπαικτικά τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, ο οποίος παρέμεινε στον... ρόλο του και ξάπλωσε στο χορτάρι με θεατρικό τρόπο.

Η συγκεκριμένη σκηνή ξεχώρισε από την αναμέτρηση και γρήγορα απέκτησε viral διαστάσεις στα social media, που αποθέωσαν τους δυο θρύλους της Σελεσάο. Για την ιστορία το μεταξύ τους Clasico έληξε ισόπαλο 1-1, με τη Μπαρτσελόνα να προηγείται με γκολ του Σαβιόλα στο 4΄και τη Ρεάλ να ισοφαρίζει με τον Μπαράλ στο 47΄.