Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνήλθε από τις απανωτές ήττες στη La Liga, διέλυσε την Εσπανιόλ με 4-2 κι έκανε δήλωση προθέσεων για την παρουσία της στην πρώτη τετράδα.

Το καμπανάκι κινδύνου δεν σταματούσε να βαράει τις τελευταίες εβδομάδες για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο Κύπελλο άλλωστε μπορεί οι Μαδριλένοι να είχαν συντρίψει τη Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά, αλλά στο πρωτάθλημα η ιστορία ήταν διαφορετική. Οι απανωτές ήττες απέναντι σε Μπέτις και Βαγιεκάνο είχαν θέσει εν αμφιβόλω την παρουσία της στην πρώτη τετράδα, αλλά κόντρα στην Εσπανιόλ η ομάδα του Σιμεόνε έδειξε τα δόντια. Με ανατροπή, επιθετικό ποδόσφαιρο και τέσσερα γκολ πήρε τη νίκη με 4-2 και εδραιώθηκε στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Παρά το προβάδισμα των Καταλανών με τον Τζόφρε μόλις στο 6΄του αγώνα, η Ατλέτικο δεν παρέδωσε τα όπλα και έφτασε στην ισοφάριση στο 21΄με τον Σόρλοθ. Το β΄μέρος μετατράπηκε σε παράσταση για τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίος τέλειωσαν το ματς μέσα σε είκοσι λεπτά. Στο 49΄ο Σιμεόνε ανέτρεψε το σκορ, με τον Λούκμαν στο 59΄να βρίσκει ξανά δίχτυα για το 3-1. Το κρεσέντο των γηπεδούχων ολοκλήρωσε στο 72΄ο Σόρλοθ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Το μόνο που κατάφερε η Εσπανιόλ είναι να μαζέψει την έκταση του σκορ και να μειώσει στο τελικό 4-1 με τον Εσπόζιτο στο 80΄, παραμένοντας στην 6η θέση της La Liga.