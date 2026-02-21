Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες στη La Liga, η Μπέτις έμεινε στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο εντός έδρας.

Η Μπέτις υποδέχτηκε τη Ράγιο Βαγιεκάνο με στόχο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στη La Liga αλλά οι Μαδριλένοι απέδρασαν από τη Σεβίλλη με το 1-1. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος, με τον Μπακαμπού να ανοίγει το σκορ 16' και τον Παλαθόν να ισοφαρίζει στο 42'.

Στο δεύτερο ημίχρονο, πρωταγωνιστής ήταν το... VAR, με τα 14 λεπτά καθυστερήσεων στο φινάλε να είναι ενδεικτικά! Περισσότερος χρόνος χρειάστηκε για να εξεταστεί φάση για πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων στο 85', με το ματς εντέλει να συνεχίζεται κανονικά και τους Βερδιμπλάνκος να έχουν ακυρωθέν γκολ στο 90+10' επειδή η μπάλα είχε περάσει εκτός πριν σκοράρει ο Αμπντέ...

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Οβιέδο 3-3

Σε απροσδόκητη, εντός έδρας γκέλα υπέπεσε η Σοσιεδάδ, που έφερε ισοπαλία, 3-3, ενάντια στην Οβιέδο, σε ένα απίθανο ματς με έξι γκολ στο δεύτερο ημίχρονο! Οι ουραγοί της La Liga αιφνιδίασαν τους Βάσκους παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων χάρη στον Βίνιας (50', 52'), με τον Όσκαρον να μειώνει στο 64'. Ο Τσαλέτα-Τσαρ ισοφάρισε στο 87' και ο Όσκαρσον σκόραρε ξανά τρία λεπτά μετά για την ολική ανατροπή, ωστόσο ο Μπαϊγί... πάγωσε το Ανοέτα διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.