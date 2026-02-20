Αθλέτικ Μπιλμπάο - Έλτσε 2-1: Νίκη με λυτρωτή Γκουρουθέτα
Δυσκολεύτηκε αλλά πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη La Liga η Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε να λυγίζει με 2-1 εντός έδρας τη Έλτσε και να πιάνει έτσι τη Θέλτα στην έβδομη θέση της βαθμολογίας.
Οι Βάσκοι είχαν την υπεροχή στο πρώτο μέρος, όμως δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν σε γκολ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για ημίχρονο ισόπαλες χωρίς τέρματα.
Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά στο δεύτερο 45λεπτο, με την Αθλέτικ να καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα με κοντινή προβολή του Γκουρουθέτα μετά από μπαλιά του Μπερσίς στο 64'. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά, καθώς ο Αντρέ Σίλβα ισοφάρισε με πέναλτι σε 1-1! Το ματς έγινε θρίλερ, με την Μπιλμπάο να κερδίζει και αυτή πέναλτι μετά από κλοτσιά του Μπιγάς στον Λαπόρτ και τον Γκουρουθέτα να ευστοχεί για το τελικό 2-1 στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης στο Σαν Μαμές.
