Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν εξαγόρασε διαιτητές»

Ο Πρόεδρος της La Liga, Τέμπας, υπερασπίστηκε την Μπαρτσελόνα σχετικά με την υπόθεση Νεγκρέιρα.

Ο Πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, πήρε θέση για την υπόθεση Νεγκρέιρα και υπερασπίστηκε την Μπαρτσελόνα.

Σε συνέντευξή του στο ABC, τόνισε πως δεν συμφωνεί με την άποψη ότι οι Μπλαουγκράνα εξαγόρασαν διαιτητές για να αλλοιώσουν αποτελέσματα: «Βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου και οι κανόνες είναι αυτοί που ισχύουν. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία, όχι η Ρεάλ Μαδρίτης, και παραμένουμε σταθεροί στη στάση μας υπέρ της νομιμότητας.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του Αθλητικού Νόμου, τον οποίο δεν θεσπίζω εγώ, και που προβλέπει παραγραφή στα τρία χρόνια από την τέλεση των γεγονότων. Έχω υποστηρίξει ότι η παραγραφή για τέτοιου είδους αδικήματα θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο, αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε διαιτητές».

