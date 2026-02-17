Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»
Η Μπαρτσελόνα υπέστη απροσδόκητη ήττα από την Τζιρόνα έχοντας μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία, με τον Ραφίνια να ρίχνει τις... σπόντες του μέσω social media. Ο Βραζιλιάνος έγραψε συγκεκριμένα πως «πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο εμείς. Είναι περίπλοκο όταν οι κανόνες είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν είναι υπέρ σου ή κατά σου, αλλά αν πρέπει να παίζουμε εναντίον όλων για να νικήσουμε, ας είναι... Θα το κάνουμε».
Είχε προηγηθεί το ξέσπασμα του Χάνσι Φλικ, με τον Γερμανό προπονητή της Μπάρτσα να λέει στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τους συντοπίτες ότι «παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν κακοί αμυντικά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο (σ.σ. οι διαιτητές) με εμάς, οπότε ίσως δεν είναι καλό επίπεδο». Οι Καταλανοί διαμαρτύρονται για φάουλ του Ετσεβέρι στον Κουντέ στο ξεκίνημα της φάσης από την οποία προήλθε το νικητήριο γκολ των γηπεδούχων στο 87ο λεπτό.
😳 'RAJADA' de RAPHINHA contra el ARBITRAJE tras el partido contra el Girona:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026
❌ "Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor o en contra". pic.twitter.com/USYUBtY01E
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.