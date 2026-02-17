Ο Ραφίνια παραπονέθηκε για τη διαιτησία στην ήττα της Μπαρτσελόνα από την Τζιρόνα.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη απροσδόκητη ήττα από την Τζιρόνα έχοντας μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία, με τον Ραφίνια να ρίχνει τις... σπόντες του μέσω social media. Ο Βραζιλιάνος έγραψε συγκεκριμένα πως «πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, αλλά όχι μόνο εμείς. Είναι περίπλοκο όταν οι κανόνες είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν είναι υπέρ σου ή κατά σου, αλλά αν πρέπει να παίζουμε εναντίον όλων για να νικήσουμε, ας είναι... Θα το κάνουμε».

Είχε προηγηθεί το ξέσπασμα του Χάνσι Φλικ, με τον Γερμανό προπονητή της Μπάρτσα να λέει στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τους συντοπίτες ότι «παίξαμε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν κακοί αμυντικά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο (σ.σ. οι διαιτητές) με εμάς, οπότε ίσως δεν είναι καλό επίπεδο». Οι Καταλανοί διαμαρτύρονται για φάουλ του Ετσεβέρι στον Κουντέ στο ξεκίνημα της φάσης από την οποία προήλθε το νικητήριο γκολ των γηπεδούχων στο 87ο λεπτό.