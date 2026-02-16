Νέος «πονοκέφαλος» στη Ρεάλ: Ανατροπή στα δεδομένα της επιστροφής του Μπέλινγκχαμ

Ο τραυματισμός του Μπέλινγκχαμ είναι σοβαρότερος από ό,τι υπολογιζόταν, με τον Άγγλο να τίθεται εκτός δράσης μέχρι και για οκτώ εβδομάδες.

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, καθώς ο τραυματισμός του Άγγλου αποδείχθηκε σοβαρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με το Athletic, ο χρόνος αποκατάστασης του 22χρονου μέσου θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Βασίλισσας.

Ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τον τραυματισμό του στον οπίσθιο μηριαίο την 1η Φεβρουαρίου έκαναν λόγο για απουσία τεσσάρων εβδομάδων, πηγές κοντά στον παίκτη και τον σύλλογο αναφέρουν πλέον ότι η επιστροφή του θα καθυστερήσει κι άλλο. Το νέο χρονοδιάγραμμα ανεβάζει το διάστημα απουσίας στις έξι με οκτώ εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο Μπέλινγκχαμ θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν δύο μήνες, χάνοντας ένα κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.

Η πολυπλοκότητα του τραυματισμού του έχει θέσει σε συναγερμό και την εθνική Αγγλίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τόμας Τούχελ (που ανανέωσε πρόσφατα) παρακολουθεί στενά την κατάσταση του παίκτη, τον οποίο εύχεται να έχει στη διάθεσή του για τα φιλικά των Λιονταριών στα τέλη Μαρτίου.