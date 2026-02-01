Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην αναμέτρηση της Ρεάλ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς στο 10ο λεπτό τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο.

Άσχημα εξελίχθηκαν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα πρώτα λεπτά της εντός έδρας αναμέτρησής της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τη La Liga. Μόλις στο 10ο λεπτό του ματς, η Βασίλισσα έχασε τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ, με τον Άγγλο να αποχωρεί έχοντας αποκομίσει έναν τραυματισμό που φάνηκε ιδιαίτερα ανησυχητικός.

Ο 22χρονος επιθετικός των Μερένγκες ενώ έτρεχε με την μπάλα στα πόδια έδειξε να παθαίνει τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο μυ του και άρχισε να πιάνει το πόδι του. Στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος κι έδειχνε να πονάει αρκετά με αποτέλεσμα ο Αρμπελόα να αντικαταστήσει τον Άγγλο με τον Μπραχίμ Ντίαθ.

Ο Μπέλινγκχαμ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας, αλλά έδειχνε απαρηγόρητος και πλέον εκκρεμούν οι εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της Βασίλισσας για να διαπιστωθεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος.