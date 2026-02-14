Η Θέλτα, αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ στο Europa League, γλίτωσε τα χειρότερα κόντρα στην Εσπανιόλ, καθώς στις καθυστερήσεις απέσπασε την ισοπαλία με 2-2.

Η Θέλτα, λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για τα play-offs του Europa League, έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στο «RCDΕ Stadium», κόντρα στην Εσπανιόλ σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ροντέο. Η ομάδα του Βίγκο δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, αλλά τουλάχιστον δεν έφυγε με άδεια χέρια από την Καταλόνια, πριν το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Στο α' ημίχρονο η ομάδα του Χιράλντες, παραταγμένη σε 3-4-3, ήταν καλύτερη έχοντας τις περισσότερες επικίνδυνες στιγμές. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα και στο 38' μετά από ωραία συνεργασία των παικτών ο Ρουέδα σέρβιρε στον Γιουτγκλά και εκείνος έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά και στο β' μέρος, αλλά η γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και στο 66' ο Γκαρθία πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο αριστερό παραθυράκι. Η ομάδα του Βίγκο, κυνήγησε την ανατροπή αλλά στο 77' όχι μόνο το τέρμα του Ιγκλέσιας, ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά ο Ντόλαν στο 87' έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του γράφοντας το 2-1. Ο Ιγκλέσιας όμως ότι δεν κατάφερε πριν, το πέτυχε στις καθυστερήσεις, στο 90'+3' διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Χιράλντες είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας με δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Από την άλλη και οι Πέρικος συνεχίζουν να προβληματίζουν, που έπεσαν στην 6η θέση έχοντας ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Θυμίζουμε ότι η Θέλτα θα αντιμετωπίσει τον Δικέφαλο του Βορρά στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα για των πρώτο αγώνα των play-offs, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Μπαλαΐδος» στις 26 του μήνα.



Θέλτα (Χιράλντες): Ράντου, Ροντρίγκεθ (87' Άσπας), Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (70' Μινγκέθα), Ρομάν (88' Βεσίνο), Λόπεθ, Καρέιρα, Γιουτγκλά (Μορίμπα), Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ (70' Ντουράν)