Ο Σιμεόνε έκανε μια υποτιμητική χειρονομία στον Γιαμάλ την ώρα που η Ατλέτικο προηγούνταν με 3-0 απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Μια καταιγιστική Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, μετατρέποντας τη βραδιά στο «Metropolitano» σε ένα θρίαμβο για τους παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ένα από τα στιγμιότυπα που έμειαν από το ματς στη Μαδρίτη, ήταν η επίθεση του «Τσόλο» στον Λαμίν Γιαμάλ, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεν από την πλευρά των Καταλανών. Τη στιγμή που ο Λούκμαν «έγραφε» το 3-0, ο Αργεντινός κόουτς στράφηκε προς τον 18χρονο εξτρέμ, δείχνοντάς του επιδεικτικά τρία δάχτυλα, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από την ομάδα του Φλικ και τον Τύπο ως... ωμή ειρωνεία προς τον σούπερ σταρ των Μπλαουγκράνα.

Η Μπαρτσελόνα, πέρα από την ταπεινωτική εμφάνιση που πραγματοποίησε, εξέφρασε έντονα παράπονα και για τον VAR. Να θυμίσουμε ότι ένα γκολ του Κουμπαρσί ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από καθυστέρηση οκτώ λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης στο ημιαυτόματο σύστημα. Αυτή ανάγκασε και τους διαιτητές να τραβήξουν τις γραμμές χειροκίνητα.

Ο Χάνσι Φλικ από τη μεριά του παραδέχτηκε την ανωτερότητα των Ροχιμπλάνκος στο παιχνίδι, βιώνοντας τη χειρότερη ήττα της καριέρας του εδώ και δύο δεκαετίες. Με τους Γκριεζμάν, Άλβαρες και Λούκμαν να σκοράρουν κατά ριπάς, η Ατλέτικο βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον τελικό του θεσμού, με την Μπάρτσα να ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στη ρεβάνς.