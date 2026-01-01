Ρόναλντ Αραούχο: Έφυγε πληγωμένος, επιστρέφει ήρεμος...

«Ναι, αλλά παίρνουν τόσα εκατομμύρια»: Οι αριθμοί της άλλης όψης

Είναι έτοιμη η καραμέλα, έτοιμη η απαίτηση για όλους αυτούς που θαυμάζουμε στο γήπεδο και στην τηλεόραση. Μπορεί συχνά να δείχνουν υπεράνθρωποι, στα σπριντ, στα τάκλιν, στη δύναμη ή στα κομψοτεχνήματα που σκαρφίζονται και υλοποιούν, όμως στο τέλος της ημέρας - κυριολεκτικά - όταν ξαπλώνουν στο κρεβάτι τους, είναι απλά άνθρωποι. Ευάλωτοι, ευαίσθητοι, τρωτοί. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Και όχι, τα εκατομμύρια που μπαίνουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ούτε τους κάνουν να αισθάνονται καλύτερα, ούτε τους υποχρεώνουν να «σφίξουν τα δόντια». Είδαμε και αποείδαμε με το σφίξιμο των δοντιών…



Τα γεγονότα, άλλωστε, είναι γεγονότα και οι έρευνες, που ευτυχώς ολοένα και αυξάνονται, σκαλίζοντας περισσότερες λεπτομέρειες, αποτυπώνουν την πολύ σαφή πραγματικότητα της άλλης όψης. Πίσω από τη μία εκ των πιο πρόσφατων εξ αυτών αυτών βρίσκεται η FIFPro, η Παγκόσμια Αντιπροσωπευτική Οργάνωση Επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Τα αποτελέσματά της αποστομωτικά: Το 26% των εν ενεργεία ποδοσφαιριστών έχει υποφέρει ή υποφέρει από κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή. Το ίδιο ποσοστό ανέρχεται στο 39% για ποδοσφαιριστές που έχουν αποσυρθεί.



Από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην έρευνα και παραδέχθηκαν πως βασανίζονται πνευματικά, το 60% έπαιζε στο κορυφαίο επίπεδο, το 19% μίλησε για κακή σχέση με το αλκοόλ, το 7% για κάπνισμα, το 15% για burnout και ψυχική δυσφορία.



Στην Αγγλία, η PFA (Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών) έκανε τη δική της πιο ειδική βουτιά με ακόμη μια έρευνα. Εκεί, το 68% της των παικτών δηλώνουν πως ο φόβος ενός σοβαρού τραυματισμού επηρεάζει σοβαρά την ψυχική τους υγεία. Το 45% αγχώνεται υπερβολικά για την απόδοσή του, το 41% για το αν θα χάσει την ομάδα του. Το 28% αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις διαδικτυακές επιθέσεις. Snus (σακουλάκια), νικοτίνης, αλκοόλ και παράνομος στοιχηματισμός αποτελούν διέξοδο για το 45% των ποδοσφαιριστών που ταλαιπωρούνται με την ψυχική τους κατάσταση στην Αγγλία.



Είναι όλα, τόσα πράγματα που στοιβάζονται, σπάνια - και κακώς - επεξεργάζονται και εν τελεί απολιθώνονται μέσα τους ως βάρος, ως φορτίο που απειλεί να γίνει ασήκωτο. «Το ποδόσφαιρο είναι μια τρομερά ανασφαλής καριέρα για πολλά από τα μέλη μας. Οι παίκτες συχνά αισθάνονται πως έχουν πολύ μικρό έλεγχο όσον αφορά στο μέλλον τους, το τι μπορεί να τους συμβεί ξαφνικά κι αυτό φυσικά επηρεάζει την ψυχική τους υγεία», ανέφερε ο Μάικλ Μπένετ, διευθυντής του τμήματος Ψυχικής Υγείας της PFA.



«Ανεξάρτητα με ό,τι μπορεί να πιστεύει ο κόσμος, η ζωή των ποδοσφαιριστών έχει τις δικές της σκοτεινές όψεις. Ερευνώντας, έχουμε καταλήξει πως οι ψυχικές ασθένειες παρατηρούνται περισσότερο σε ποδοσφαιριστές σε σχέση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες διαφορετικών πεδίων», δήλωσε πρόσφατα ο Βενσάν Γκουτμπάργκ, ιατρικός επικεφαλής της τελευταίας σχετικής έρευνας της FIFPro.



Ναι, είναι σαφές πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Οι σύλλογοι δεν αντιμετωπίζουν την ψυχική υγεία των παικτών και των μελών τους σαν να… αποδέχονται cookies, δεν τους είναι ασήμαντη και η εξαιρετική στάση της Μπαρτσελόνα είναι παράδειγμα προς όλους. Ποδοσφαιριστές αρχίζουν να μιλούν, να σκίζουν τα άτρωτα προσωπεία τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Ευαισθητοποίηση, επίγνωση πως η ψυχική υγεία δεν είναι απλά ένας ωραίος αναμασώμενος όρος. Καλλιέργεια και στις δύο πλευρές, σε αυτούς που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και στους οπαδούς.



«Όταν πρόκειται για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, είτε σωματικό είτε ψυχικό, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, το ελάχιστο που πρέπει να γίνεται είναι να ενισχύεται η αυτογνωσία των παικτών γύρω από αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να γνωρίζουν τι μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής τους καριέρας», λέει ο Γκουτμπάργκ. Ο Ρόναλντ Αραούχο το έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο…