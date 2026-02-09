Η Βιγιαρεάλ διέλυσε με 4-1 την Εσπανιόλ εντός έδρας και έπιασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Φαίνεται πως η τραγική φετινή πορεία της Βιγιαρεάλ στο Champions League πείσμωσε τον Μαρθελίνο και τους παίκτες του, που κάνουν ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο και για τη διοργάνωση της νέας σεζόν! Το Κίτρινο Υποβρύχιο διέλυσε με 4-1 την Εσπανιόλ εντός έδρας και έπιασε την Ατλέτικο Μαδρίτης στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga, με τους Περικίτος από την άλλη να μένουν δίχως βαθμό για τέταρτο συνεχόμενο ματς...

Οι Καταλανοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και είχαν ακυρωθέν γκολ στα πρώτα λεπτά, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο 35' με εξαιρετικό γυριστό του Μικαουτάτζε μέσα από την περιοχή. Στο 41' ήρθε και το 2-0, με τον Σαλίνας να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να απομακρύνει μετά από γύρισμα από τα δεξιά.

Με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, το Κίτρινο Υποβρύχιο έφτασε σε ακόμη μεγαλύτερο σκορ, με τον Πεπέ να κάνει το 3-0 με... συρτή οβίδα στο 50' και πέντε λεπτά αργότερα τον Μολέιρο να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του με ωραίο πλασέ. Ο Καμπρέρα μείωσε στο τελικό αποτέλεσμα με κεφαλιά (88'), με τη Βιγιαρεάλ να επιστρέφει με τον πιο εμφατικό τρόπο στις νίκες, την ώρα που η Εσπανιόλ συνεχίζει να κατρακυλά!