Η Μπέτις μετά τη συντριβή της κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Copa del Rey, πήρε μεγάλο διπλό στο «Μετροπολιτάνο» με 1-0 για την 23η αγωνιστική της La Liga. Οι Βερδιμπλάνκος νίκησαν με το γκολ του Άντονι αλλά στο 74' συνέβη η επίμαχη φάση με διφορούμενες απόψεις. Ο Γκριεζμάν βρήκε το τρόπο για το 1-1 με κεφαλιά αλλά στη συνέχεια είδε το τέρμα του να ακυρώνεται ως οφσάιντ.. για χιλιοστά. Στα social media υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς φαίνεται να εξέχει πολύ λίγο η μύτη του παπουτσιού του Γάλλου στράικερ. Αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως μια τέτοια απόφαση δεν ήταν σωστή. Όπως και να έχει η συζήτηση για το οφσάιντ συνεχίζεται... Πάντως ο Ντιέγκο Σιμεόνε, αν και ρωτήθηκε, δεν θέλησε καθόλου να σχολιάσει την ακύρωση του γκολ, ενώ παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν έκανε γενικά καλό παιχνίδι.