Ατλέτικο Μαδρίτης: Το οριακό οφσάιντ του Γκριεζμάν
Η Μπέτις μετά τη συντριβή της κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Copa del Rey, πήρε μεγάλο διπλό στο «Μετροπολιτάνο» με 1-0 για την 23η αγωνιστική της La Liga. Οι Βερδιμπλάνκος νίκησαν με το γκολ του Άντονι αλλά στο 74' συνέβη η επίμαχη φάση με διφορούμενες απόψεις. Ο Γκριεζμάν βρήκε το τρόπο για το 1-1 με κεφαλιά αλλά στη συνέχεια είδε το τέρμα του να ακυρώνεται ως οφσάιντ.. για χιλιοστά. Στα social media υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς φαίνεται να εξέχει πολύ λίγο η μύτη του παπουτσιού του Γάλλου στράικερ. Αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως μια τέτοια απόφαση δεν ήταν σωστή. Όπως και να έχει η συζήτηση για το οφσάιντ συνεχίζεται... Πάντως ο Ντιέγκο Σιμεόνε, αν και ρωτήθηκε, δεν θέλησε καθόλου να σχολιάσει την ακύρωση του γκολ, ενώ παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν έκανε γενικά καλό παιχνίδι.
Griezmann's offside. pic.twitter.com/reA1TinrKE— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.