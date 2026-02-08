Η Σοσιεδάδ επικράτησε 3-1 επί της Έλτσε στο Σαν Σεμπαστιάν, έφτασε τις τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία ματς και συνεχίζει στο κυνήγι της Ευρώπης.

Έχει πάρει τα πάνω της η Σοσιεδάδ και το αποτύπωμα στη βαθμολογία είναι εμφανές. Οι Βάσκοι έχουν πάρει το 2026 με σερί θετικά αποτελέσματα και μετά την «ανορθογραφία» της προηγούμενης αγωνιστικής στο ντέρμπι με τη Μπιλμπάο, βρήκαν ξανά το δρόμο προς τις νίκες με 3-1 επί της Έλτσε για να μειώσουν την απόσταση στο -3 από την πρώτη εξάδα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 24. με τον Σούσιτς και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 37΄με σκόρερ τον Ογιαρθάμπαλ, προτού η ομάδα του Σαράμπια ξαναμπεί στο ματς στο 42΄με τον Αντρέ Σίλβα. Η Σοσιεδάδ ωστόσο δεν της επέτρεψε σε κανένα σημείο να φτάσει στην ισοφάριση και στο 89΄κλείδωσε τελικά το τρίποντο με γκολ του Όσκαρσον για το τελικό 3-1 που την ανέβασε στην 8η θέση της La Liga.