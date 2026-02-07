Η διοργανώτρια αρχή της La Liga ανακοίνωσε την αναβολή του Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Οβιέδο, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα Ελλάδα εξελίσσεται στην Ισπανία και την κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου, τη La Liga.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα οποία επιβεβαίωσε και η ίδια η διοργανώτρια αρχή με ανακοίνωσή της, το προγραμματισμένο για σήμερα (7/2, 15:00) παιχνίδι της Ράγιο Βαγιεκάνο με την Ρεάλ Οβιέδο για την 23η αγωνιστική, αναβλήθηκε.

Ο λόγος; Η ακαταλληλότητα στο γήπεδο του Βαγιέκας, το οποίο σύμφωνα με την ενημέρωση δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια έτσι ώστε να διεξαχθεί παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας.

Όπως αναφέρεται, οι άνθρωποι της Ράγιο, γνωρίζοντας φυσικά τα προβλήματα στο γήπεδο, προσπάθησαν τις προηγούμενες ημέρες για να τα αποκαταστήσουν, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν το επέτρεψαν. Έτσι, με γνώμονα την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, αποφασίστηκε η αναβολή της αναμέτρησης, η οποία θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.