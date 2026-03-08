Ούτε τώρα νίκη για τη Σεβίλλη, η οποία κόλλησε στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και παρέμεινε στην 13η θέση της La Liga.

Σε μια ακόμη ισοπαλία περιορίστηκε η Σεβίλλη που έμεινε στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μπορεί να προηγήθηκε μόλις στο 13΄με γκολ του Άνταμς, όμως οι Μαδριλένοι απάντησαν στο 50΄κι έφτασαν στην ισοφάριση με σκόρερ τον Πάτσα. Η Σεβίλλη δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης μέχρι το τελικό σφύριγμα που την κράτησε στο 1-1 και στην 13η θέση της βαθμολογίας, με τη Βαγιεκάνο να υπερτερεί στην ισοβαθμία με 31 βαθμούς.