Σεβίλλη - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1: Νέα απώλεια για την ομάδα του Αλμέιδα
Σε μια ακόμη ισοπαλία περιορίστηκε η Σεβίλλη που έμεινε στο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μπορεί να προηγήθηκε μόλις στο 13΄με γκολ του Άνταμς, όμως οι Μαδριλένοι απάντησαν στο 50΄κι έφτασαν στην ισοφάριση με σκόρερ τον Πάτσα. Η Σεβίλλη δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης μέχρι το τελικό σφύριγμα που την κράτησε στο 1-1 και στην 13η θέση της βαθμολογίας, με τη Βαγιεκάνο να υπερτερεί στην ισοβαθμία με 31 βαθμούς.
