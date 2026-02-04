Υποψιασμένη από το κάζο της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε 2-1 της Αλμπαθέτε και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.

Η Μπαρτσελόνα δεν έπαθε... Ρεάλ Μαδρίτης και απέφυγε τα δράματα ενάντια στην Αλμπαθέτε, την οποία νίκησε 2-1 εκτός έδρας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας.

Οι Μπλαουγκράνα είχαν φυσιολογικά την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και εντέλει κατάφεραν ν ανοίξουν το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο. Συγκεκριμένα, στο 39ο λεπτό η πίεση ψηλά έφερε αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να χάνουν την μπάλα και εκείνη να καταλήγει στον Γιαμάλ, που άνοιξε το σκορ μέσα από την περιοχή.

Στο 56', οι Καταλανοί έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα, με τον Ράσφορντ να εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά και τον Αραούχο να πιάνει την κεφαλιά, νικώντας τον τερματοφύλακα για το 2-0 των φιλοξενούμενων. Η είσοδος του Χεφτέ Μπετανκόρ στο 61' δεν είχε αυτή τη φορά αποτέλεσμα, με τον Μορένο να μειώνει με κεφαλιά στο 87' αλλά την ομάδα του Χάνσι Φλικ να παίρνει όπως και να 'χει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.