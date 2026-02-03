Η Μπαρτσελόνα έχει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ… σε αποθήκη

Η Μπαρτσελόνα ξόδεψε 4 εκατ. ευρώ για χιλιάδες ρούχα που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τη Nike. Τα προϊόντα παραμένουν αποθηκευμένα, προκαλώντας ερωτήματα για τη διαχείριση και τις υποδομές του συλλόγου.

Η εφημερίδα El País αποκάλυψε ότι η Μπαρτσελόνα ξόδεψε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή περίπου 300.000 επίσημων ειδών ένδυσης που ποτέ δεν κυκλοφόρησαν, μετά την ανανέωση της συμφωνίας με τη Nike. Τα ρούχα παραμένουν αποθηκευμένα και μέχρι σήμερα δεν έχουν διατεθεί στο κοινό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή δεν ήταν μόνο μέτρο πίεσης στις διαπραγματεύσεις, αλλά και τρόπος να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα του συλλόγου θα είχαν ρουχισμό για τους αγώνες, ενώ οι οπαδοί θα μπορούσαν να αγοράσουν τη φανέλα της σεζόν. Οι φανέλες φέρουν το σήμα Bihub Tech, της θυγατρικής Barça Innovation Hub, ενώ η τιμή πώλησης που αναγράφεται στην ετικέτα των ποδοσφαιρικών φανελών είναι 89 ευρώ.

Ο Ζοσέπ Μαρία Μεσεγκέρ, υπεύθυνος του Barça Licensing and Merchandising (BLM), της θυγατρικής που δημιουργήθηκε το 2018 για τη διαχείριση των πωλήσεων σε καταστήματα και online, επιβεβαίωσε στο El País τη συγκεκριμένη κίνηση. «Χρειαζόμασταν ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία, ώστε η σεζόν να ξεκινήσει κανονικά. Έπρεπε να καλυφθούν όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τα τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, ράγκμπι, χόκεϊ… Και όλα αυτά είχαν ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας».

Μετά από διερευνητικές συζητήσεις με άλλες εταιρείες, όπως η Puma, η Μπαρτσελόνα ανανέωσε τη συνεργασία της με τη Nike τον Νοέμβριο του 2024. Χάρη στην καθοριστική παρέμβαση του Ντάρεν Ντάιν, η συμφωνία επεκτάθηκε έως το 2038 με σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τον σύλλογο, ενώ προστέθηκε και ένα μπόνους ανανέωσης κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι η Μπαρτσελόνα κερδίζει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν από τη συμφωνία.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου επικύρωσε τη συμφωνία με 419 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 22 λευκά. Σύμφωνα με τον Ζοσέπ Μαρία Μπάρτομα, πρόκειται για το καλύτερο χορηγικό συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Παρά όμως αυτή την επιτυχία, χάθηκαν 300.000 ρούχα που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Η Nike ντύνει την Μπαρτσελόνα από το 1998.