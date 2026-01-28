Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή με τον Γιαμάλ, που έδωσε το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα κόντρα στην Κοπεγχάγη.

Η Μπαρτσελόνα αν και βρέθηκε να χάνει, γύρισε το ματς και πήρε το προβάδισμα έναντι της Κοπεγχάγη. Στο 60' ο Φερμίν Λόπεθ μοίρασε την ασίστ στον Λαμίν Γιαμάλ και εκείνος με ένα μακρινό δυνατό σουτ στο όριο της περιοχής εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα γράφοντας το 2-1.