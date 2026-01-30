Μπαρτσελόνα: Στα μπλαουγκράνα ο Φερμίν ως το 2031

Η Μπαρτσελόνα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Φερμίν Λόπεθ για ανανέωση συμβολαίου ως το 2031.

Πριν λίγες μέρες οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία αλλά σήμερα οριστικοποιήθηκε το deal, με την Μπαρτσελόνα να ανανεώνει τον Φερμίν Λόπεθ ως το 2031.

H εξέλιξη του Ισπανού είναι εντυπωσιακή αυτή τη σεζόν και αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες του Χάνσι Φλικ. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής σε 26 εμφανίσεις φέτος μετράει δέκα γκολ και έντεκα ασίστ. Ακόμη κι αν η ρήτρα αποδέσμευσης διατηρήθηκε στα 500 εκατομμύρια, οι Μπλαουγκράνα δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ταλαντούχου επιθετικού και θέλησαν να βελτιώσουν τους οικονομικούς όρους ώστε να αποτρέψει την εμφάνιση άλλων ομάδων που θα επιχειρούσαν να τον αποκτήσουν. Το καλοκαίρι η Τσέλσι κατέθεσε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία η Μπαρτσελόνα απέρριψε.

     

