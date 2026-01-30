Μπαρτσελόνα: Στα μπλαουγκράνα ο Φερμίν ως το 2031
Πριν λίγες μέρες οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε προφορική συμφωνία αλλά σήμερα οριστικοποιήθηκε το deal, με την Μπαρτσελόνα να ανανεώνει τον Φερμίν Λόπεθ ως το 2031.
H εξέλιξη του Ισπανού είναι εντυπωσιακή αυτή τη σεζόν και αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες του Χάνσι Φλικ. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής σε 26 εμφανίσεις φέτος μετράει δέκα γκολ και έντεκα ασίστ. Ακόμη κι αν η ρήτρα αποδέσμευσης διατηρήθηκε στα 500 εκατομμύρια, οι Μπλαουγκράνα δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ταλαντούχου επιθετικού και θέλησαν να βελτιώσουν τους οικονομικούς όρους ώστε να αποτρέψει την εμφάνιση άλλων ομάδων που θα επιχειρούσαν να τον αποκτήσουν. Το καλοκαίρι η Τσέλσι κατέθεσε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία η Μπαρτσελόνα απέρριψε.
Feel Barça.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026
Fight for Barça.
Stay at Barça.
Fermín 2031. pic.twitter.com/WTVDmXQm4d
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.