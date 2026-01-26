Σε προφορική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031 τους φαίνεται πως κατέληξαν Φερμίν Λόπεθ και Μπαρτσελόνα!

Τον Αύγουστο βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρηση, όμως λίγους μήνες αργότερα το μέλλον τους μοιάζει πως θα παραμείνει συνυφασμένο για πολλά ακόμα χρόνια.

Το προηγούμενο καλοκαίρι η Μπαρτσελόνα πρότεινε στον Φερμίν Λόπεθ το «διαζύγιο» ώστε να λάβει μια πολύτιμη οικονομική ένεση, εκείνος δεν δέχθηκε, έμεινε στην ομάδα και πολύ σύντομα τους απέδειξε πως ήταν πρόθυμοι να κάνουν ένα μεγάλο λάθος.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός διανύει μια εξαιρετική σεζόν στη Βαρκελώνη με δέκα γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις κι έπεσε τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο για να τον δέσουν για πολλά ακόμη χρόνια στο «Καμπ Νόου».

Όπως αναφέρει μάλιστα ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, δυο χρόνια περισσότερα δηλαδή από όσα ορίζει η τρέχουσα συμφωνία τους.

Η δέσμευσή τους προς το παρόν είναι προφορική, αλλά δεν αποκλείεται οι υπογραφές που θα σφραγίσουν το deal να πέσουν ακόμα κι εντός της εβδομάδας.