Μπαρτσελόνα: Ανανεώνει μέχρι το 2031 ο Φερμίν Λόπεθ
Τον Αύγουστο βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρηση, όμως λίγους μήνες αργότερα το μέλλον τους μοιάζει πως θα παραμείνει συνυφασμένο για πολλά ακόμα χρόνια.
Το προηγούμενο καλοκαίρι η Μπαρτσελόνα πρότεινε στον Φερμίν Λόπεθ το «διαζύγιο» ώστε να λάβει μια πολύτιμη οικονομική ένεση, εκείνος δεν δέχθηκε, έμεινε στην ομάδα και πολύ σύντομα τους απέδειξε πως ήταν πρόθυμοι να κάνουν ένα μεγάλο λάθος.
Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός διανύει μια εξαιρετική σεζόν στη Βαρκελώνη με δέκα γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις κι έπεσε τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο για να τον δέσουν για πολλά ακόμη χρόνια στο «Καμπ Νόου».
Όπως αναφέρει μάλιστα ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, δυο χρόνια περισσότερα δηλαδή από όσα ορίζει η τρέχουσα συμφωνία τους.
Η δέσμευσή τους προς το παρόν είναι προφορική, αλλά δεν αποκλείεται οι υπογραφές που θα σφραγίσουν το deal να πέσουν ακόμα κι εντός της εβδομάδας.
🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona verbally agree new deal with Fermín López valid until June 2031.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
Fermín rejected to leave in August and he’s set to sign new deal soon, with salary improved.
Could be signed already this week, as @victor_nahe reports. pic.twitter.com/si3Bvfq2vg
