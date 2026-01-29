Ραφίνια: «Άξιζα να κατακτήσω τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Ραφίνια σε συνέντευξή του εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι δεν κατέκτησε εκείνος τη Χρυσή Μπάλα.

Ο Ραφίνια έδωσε συνέντευξη στο «SofaScore» και μεταξύ άλλων μίλησε για την πικρία του που όχι μόνο δεν κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα αλλά και για το ότι δεν ήταν ούτε στους τρεις καλύτερους της κατάταξης.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ της Μπαρτσελόνα τόνισε: «Ήμουν ενοχλημένος. Περίμενα να βρίσκομαι τουλάχιστον ανάμεσα στους τρεις πρώτους. Θα έβαζα τον εαυτό μου πρώτο. Ένα ατομικό βραβείο δεν μπορεί να βασίζεται σε μία μόνο διοργάνωση. Με βάση τους τίτλους που κατέκτησα, τους αριθμούς που πέτυχα και όλα όσα πρόσφερα, πιστεύω ότι άξιζα να το κερδίσω. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ είχαν επίσης εντυπωσιακές σεζόν».

Επίσης μίλησε και για τον Χάνσι Φλικ, τον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε και υπό τις οδηγίες του εκτοξεύτηκε: «Ο Φλικ ήταν αυτός που ουσιαστικά με έκανε να κάνω την καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση όταν πίστευα ότι κανείς άλλος δεν το έκανε, ούτε καν εγώ ο ίδιος».