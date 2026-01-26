Ο Ραφίνια δυσανασχέτησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν αποδίδει στο γήπεδο όπως τη περσινή σεζόν.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Κυριακή (25/10) στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου» την Οβιέδο στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 3-0, ανεβαίνοντας ξανά στη κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, στο +1 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ραφίνια, ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ των «Μπλαουγκράνα», σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης τα «έβαλε» με δημοσιογράφο όταν ρωτήθηκε να κάνει σύγκριση τα φετινά του στατιστικά με εκείνα της περσινής χρονιάς

«Έχω σκοράρει 8 γκολ σε 13 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι από την περασμένη σεζόν; Εσείς είστε αυτοί που υποτίθεται παρακολουθείτε τους αγώνες. Νομίζω ότι φέτος κάνω το ίδιο με αυτό που έκανα και την περασμένη σεζόν. Σταματήστε τις συγκρίσεις», σημείωσε σε αιχμηρό τόνο.

Ο 29χρόνος εξτρέμ ξεκαθάρισε ακόμη ότι «δεν πρόκειται ποτέ να σας πω ότι είμαι στην καλύτερη μου φόρμα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθεί να εξελιχθεί. Ούτε πρόκειται να σας πω ποτέ ότι βρίσκομαι στη καλύτερη στιγμή της καριέρας μου».

Σχετικά με τη νίκη των Καταλανών επί της Οβιδέο, ο Βραζιλιάνος τόνισε ότι: «Γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο. Είναι μια ομάδα που σε πιέζει και προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι της. Νομίζω ότι δεν ήμασταν στην καλύτερη δυνατή φόρμα μας στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέραμε να σκοράρουμε τα γκολ, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αυτό που στοχεύαμε».

Ο διεθνής επιθετικός αναφέρθηκε τέλος και στο γκολ του, το οποίο ήρθε μετά από ένα λάθος της αντίπαλης άμυνας. «Πίεσα ψηλά στο γήπεδο και προσπάθησα να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες, όπως στο δεύτερο γκολ. Είναι κρίμα για τον κεντρικό αμυντικό, αλλά αυτό πρέπει να κάνω, να πιέσω σε αυτές τις φάσεις».

Για την ιστορία ο Ραφίνια τη περσινή σεζόν σε 21 αγωνιστικές πρωταθλήματος είχε καταγράψει, 12 γκολ και 8 ασίστ, σε σύγκριση με τα 8 γκολ και τις 3 ασίστ που έχει πετύχει μέχρι στιγμής φέτος. Συνολικά πέρσι κατέγραψε σε 57 εμφανίσεις 34 γκολ και 26 ασίστ, ενώ φέτος μέχρι στιγμής σε 20 εμφανίσεις έχει σκοράρει 12 τέρματα και έχει μοιράσει 5 ασιστ.