Ο Ματίας Αλμέιδα αφιέρωσε τη νίκη της Σεβίλλης σε 28χρόνο οπαδό του συλλόγου που έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Καταλονία.

Η Σεβίλλη αντιμετώπισε χθες (24/01) την Αθλέτικ Μπιλμπάο στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της La Liga, σε μία «μονομαχία» με έντονο άρωμα Ελλάδας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-1 χάρη στα γκολ των Πέκε και Άνταμς.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των Ανδαλουσιανών, Ματίας Αλμέιδα, προέβη σε μία αρκετά συγκινητική κίνηση, καθώς αφιέρωσε τη νίκη της ομάδας του στον 28χρόνο οδηγό τρένου, Φερνάντο Ουέρτα, που έφυγε από τη ζωή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε ένα νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στη Καταλονία.

«Πρώτα απ' όλα, ήθελα να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε έναν από τους οπαδούς μας. Αυτή η νίκη είναι για την οικογένειά του. Ας τους ενημερώσουμε ότι αυτή η ομάδα προσεύχεται γι' αυτούς. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τη μητέρα του και της στέλνω την αγάπη και την υποστήριξή μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημείωσε ο Αργεντινός τεχνικός, επιδεικνύοντας μια φανέλα αφιερωμένη στον Φερνάντο Χουέρτα Χιμένες.

La victoria va dedicada a ti, Fernando ❤️‍🩹



💫 𝑼𝒏 𝒂𝒃𝒓𝒂𝒛𝒐 𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒎𝒂 ✨ pic.twitter.com/sSvtqTrZ8x January 24, 2026

Πιο συγκεκριμένα τη Τρίτη (20/01) ένα συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου έπεσε πάνω σε γερανό εργοταξίου στο 6ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Αλούμπρες και της συνοικίας Λα Εσπεράνθα, τραυματίζοντας ελαφρά 37 άτομα, στέλνοντας άλλους πέντε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με μοναδικό νεκρό τον άτυχο μηχανοδηγό.

«Η Σεβίλλη εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους φίλους του Φερνάντο Ουέρτα Χιμένεθ, οπαδού της ομάδας και μέλους του συλλόγου επί 20 χρόνια. Ο σύλλογος εύχεται να δώσει όλη του τη δύναμη στην οικογένειά του, καθώς και στα μέλη της Λέσχης Φίλων Peña Sevillista Triana, της οποίας ήταν μέλος. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφερε η συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος την ημέρα του ατυχήματος.