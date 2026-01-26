Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η παραμονή του στη Μαδρίτη μόνο βέβαιη δεν θεωρείται.

Αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, με σκοπό να δώσει λύσεις και ποιότητα στην δεξιά πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ένας εκ των κορυφαίων της θέσης του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες.

Ο 27χρονος δεξιός φουλ μπακ μετράει μόλις 497 αγωνιστικά λεπτά (11 συμμετοχές) σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Μερένγκχες», με τα ισπανικά μέσα τις τελευταίες ημέρες να αναφέρουν πως η παραμονή του στη Μαδρίτη δεν πρέπει να θεωρείται βέβαιη.

Έχοντας υποστεί ήδη 3 τραυματισμούς, ο Άρνολντ φέρεται να είχε κατ' ιδίαν συζήτηση με τον νέο τεχνικό του συλλόγου, Άλβαρο Αρμπελόα, και τον τελευταίο να του εξηγεί πως το καλύτερο σενάριο θα ήταν να αποχωρήσει, καθώς δεν έχει προσφέρει όσα θα έπρεπε. Πλέον, αρκετά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του Guardian, αναφέρουν πως ο Άγγλος έχει μπει στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι.

Προς ώρας, τίποτα δεν έχει τεθεί στο τραπέζι, όμως ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι συνεργάτες του παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και δεν είναι απίθανο να γίνει «μπάσιμο» αν ο 27χρονος γίνει διαθέσιμος για μεταγραφή.