Αλεξάντερ - Άρνολντ: Αβέβαιο το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Αλεξάντερ - Άρνολντ δεν έχει ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στην Ρεάλ Μαδρίτης κα το μέλλον του είναι αβέβαιο. Οι προσδοκίες ήταν αρκετά μεγάλες για τον Άγγλο, που άφησε την Λίβερπουλ για να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής όμως μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει ικανοποιήσει τις προσδοκίες του συλλόγου.
Η παρουσία του στο «Μπερναμπέου» έχει στιγματιστεί από τραυματισμούς, με πιο πρόσφατο αυτόν που αποκόμισε τον περασμένο μήνα. Χαρακτηριστικό είναι πως σε έντεκα εμφανίσεις με τους Μπλάνκος, έχει μοιράσει μόνο μία ασίστ, ενώ δεν έχει σημειώσει κανένα γκολ.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, φέρεται πως ο Αρμπελόα είχε μια συζήτηση με τον Άρνολντ, κατά την οποία ο τεχνικός των Μερένγκες του ανέφερε πως δεν έχει προσφέρει ακόμη τα μέγιστα ούτε στο ανασταλτικό κομμάτι ούτε στο επιθετικό και πως θα ήταν καλύτερο για τον ίδιο να αποχωρήσει.
Arbeloa has sat down with Alexander-Arnold to ask him to leave Real Madrid for his own good.— Football Talk (@FootballTalkHQ) January 23, 2026
Trent Alexander-Arnold has been informed he is not part of the team’s plans, and his contributions on both the offensive and defensive sides are not good enough. [@elnacionalcat] pic.twitter.com/ixedj03VuM
