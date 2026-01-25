Δυο κρίσιμα λάθη της Οβιέδο κι ένα σοβαρό ημίχρονο αρκούσαν στη Μπαρτσελόνα για να πάρει μια άνετη νίκη με 3-0 και να ανέβει ξανά μόνη στην κορυφή της La Liga!

Η ήττα στο Σαν Σεμπαστιάν και η «γκίνια» που παρουσιάστηκε κόντρα στη Σοσιεδάδ μπορεί να έδωσαν νέο ενδιαφέρον στη La Liga, αλλά η Μπαρτσελόνα από την επόμενη κιόλας αγωνιστική πήρε τον «πυροσβεστήρα» για να σβήσει άμεσα στη φλόγα. Αφού πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο, η ομάδα του Χάνσι Φλικ είδε τα «δώρα» της Οβιέδο στο δεύτερο ημίχρονο να της ανοίγουν διάπλατα το μονοπάτι προς τη νίκη, με τους Καταλανούς καθαρίζουν μέσα σε ένα 45λεπτο και με το τελικό 3-0 να επιστρέφουν στην κορυφή της La Liga, με έναν βαθμό πάνω από τη Ρεάλ.

Η Μπαρτσελόνα πάντως δεν έκανε εύκολα τα πράγματα στον εαυτό της, αφού μπήκε νωθρή στον αγώνα και πέταξε στα σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο. Μέχρι τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου οι μόνες αξιοσημείωτες τελικές ήταν δυο μακρινά σουτ των φιλοξενούμενων, με τους Μπλαουγκράνα να σπαταλούν την πρώτη τους πραγματικά καλή στιγμή στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, όταν ο Εσκαντέλ είχε την απάντηση στο δυνατό βολέ του Ραφίνια (45΄+2΄).

Η Οβιέδο έφερε τα «δώρα» στο καταλανικό πάρτι

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο οι παίκτες του Χάνσι Φλικ μπήκαν με μεγαλύτερη φούρια και προκάλεσαν... πανικό στους φιλοξενούμενους. Μόλις στο 52΄κι από μεγάλο λάθος του Κολομπιάτο που πούλησε τη μπάλα μέσα στην περιοχή από την πίεση του Γιαμάλ, στην εξέλιξη της φάσης ο Ντάνι Όλμο εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ στη γωνία για να ανοίξει το σκορ.

Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Κόστα να υποπέσει σε μοιραίο λάθος, όταν το γύρισμα προς τον Εσκαντέλ μετατράπηκε σε ασίστ για τον Ραφίνια, ο οποίος τον ευχαρίστησε κι έσκαψε με λόμπα τον γκολκίπερ της Οβιέδο στο τετ-α-τετ για το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 73΄ο Γιαμάλ με ένα από το πιο όμορφα γκολ της καριέρας του, όταν έπιασε τρομερό γυριστό μέσα από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία για το τελικό αποτέλεσμα.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κανσέλο (60΄Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μαρτίν (46΄Κουντέ), Ντε Γιόνγκ, Ντάνι Όλμο (75΄Μπερνάλ), Κασάδο, Ραφίνια (60΄Φερμίν), Γιαμάλ (79΄Μπάρτζι), Λεβαντόφσκι

Οβιέδο (Χόρχε Αλμάδα): Εσκαντέλ, Αχιχάδο (66΄Βιδάλ), Κόστας, Κάρμο, Λόπεθ, Σιμπό, Κολομπάτο (82΄Σάντι Καθόρλα), Σαϊρά, Χασάν (82΄Μπρέκαλο), Ρέινα (66΄Φονσέκα), Βίνας (82΄Μπόρμπας)