Η Μπαρτσελόνα είναι κοντά στο να κάνει δικό της το 18χρονο ταλέντο της Ολλανδίας, Ονστάιν από την ακαδημία νέων της Γκενκ του Βελγίου.

Η Μπαρτσεόνα μπορεί να έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα κύμα μαζικής αποχώρησης ταλέντων, όπως αυτή του Ντρο Φερνάντεθ για την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά οι Καταλανοί επιμένουν να ψάχνουν τα επόμενα μελλοντικά τους αστέρια.

Σύμφωνα με το «Radio Marca» και τον ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, οι Μπλαουγκράνα έχουν βάλει στο στόχαστρο τον 18χρονο, Γιούενσλεϊ Ονστάιν, που αγωνίζεται στην Γιονγκ Γκενκ, την ακαδημία της βέλγικης ομάδας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού αμυντικού ήταν και η Μίλαν, αλλά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Στο σημείο αυτό η Μπαρτσελόνα έκανε την κίνησή της για την απόκτησή του. Ο σύλλογος πιστεύει στις δυνατότητες του νεαρού Ολλανδού και θέλει να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο εξέλιξης για εκείνον, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικά ταλέντα του ολλανδικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.

Ο Ονστάιν εντάχθηκε στις ακαδημίες του Άγιαξ το 2019 από την Φίτεσε, όπου έμεινε τέσσερα χρόνια. Το 2023 εντάχθηκε στο δυναμικό της Γιονγκ Γκενκ. Τα βέλγικα μέσα κάνουν λόγο για έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του με ταχύτητα, δύναμη και αντίληψη παιχνιδιού.