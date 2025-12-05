Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Είμαι συντετριμμένος, τα λέμε το 2026»

Μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της Ρεάλ μετά τον τραυματισμό του.

Η μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-0 στο «Σαν Μαμές» επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Άγγλος μπακ αποχώρησε στο 55ο λεπτό, αφήνοντας τη θέση του στον Μάρκο Ασένσιο.

Οι πρώτες εξετάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξαν ότι ο 27χρονος διεθνής υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του τετρακέφαλου στο αριστερό του πόδι, με τους ιατρικούς υπεύθυνους της ομάδας να τονίζουν ότι η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται στενά. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο Άρνολντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του 2025, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ίδιος ο μέσα από τα social media έκανε μια ανάρτηση και εξέφρασε την απογοήτευσή του: «Είμαι απόλυτα συντετριμμένος από αυτό. Η στιγμή πονάει, αλλά θα δουλέψω σκληρά για να επιστρέψω πιο δυνατός και καλύτερος. Τα λέμε το 2026, Madridistas!»