Μπαρτσελόνα: Πλήγμα με Πέδρι, τον χάνει για ένα μήνα
Άσχημα είναι τα νέα που... ήρθαν το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) στον Χάνσι Φλικ και τους συνεργάτες του, αναφορικά με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Πέδρι, στο εκτός έδρας ματς με την Σλάβια Πράγας (2-4).
Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε από το παιχνίδι με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, κάτι που φυσικά προκάλεσε την άμεση ανησυχία των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα, την ώρα που η ομάδα του ήταν ακόμη στο 2-2 με τους Τσέχους.
Οι νταμπλούχοι Ισπανίας πήραν εν τέλει τη νίκη και επέστρεψαν στη βάση τους, όμως θα στερηθούν τις υπηρεσίες του 23χρονο χαφ για το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, ο Πέδρι θα λείψει για τον επόμενο ένα μήνα, εξαιτίας τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, όπως έδειξαν οι εξετάσεις.
Δεδομένα λοιπόν θα χάσει τα παιχνίδια με Οβιέδο (25/1), Κοπεγχάγη (28/1), Έλτσε (31/1), Αλμπαθέτε (3/2), Μαγιόρκα (7/2), Τζιρόνα (15/2) και ίσως Λεβάντε (22/2), με τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα» να τον περιμένουν σε ιδανική κατάσταση την 1η Μαρτίου κόντρα στη Βιγιαρεάλ.
❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘁 𝗺𝗲̀𝗱𝗶𝗰— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 22, 2026
▶ Les proves realitzades aquest matí han confirmat que Pedri té una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer en el partit contra l'Slavia de Praga. El temps de recuperació serà d’un mes pic.twitter.com/yAeunZXKZs
