Ο Πέδρι αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Μπαρτσελόνα με την Σλάβια στην Πράγα (2-4, 21/1) και αναμένεται να λείψει για αρκετό καιρό.

Άσχημα είναι τα νέα που... ήρθαν το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) στον Χάνσι Φλικ και τους συνεργάτες του, αναφορικά με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Πέδρι, στο εκτός έδρας ματς με την Σλάβια Πράγας (2-4).

Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε από το παιχνίδι με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι, κάτι που φυσικά προκάλεσε την άμεση ανησυχία των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα, την ώρα που η ομάδα του ήταν ακόμη στο 2-2 με τους Τσέχους.

Οι νταμπλούχοι Ισπανίας πήραν εν τέλει τη νίκη και επέστρεψαν στη βάση τους, όμως θα στερηθούν τις υπηρεσίες του 23χρονο χαφ για το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος, ο Πέδρι θα λείψει για τον επόμενο ένα μήνα, εξαιτίας τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, όπως έδειξαν οι εξετάσεις.

Δεδομένα λοιπόν θα χάσει τα παιχνίδια με Οβιέδο (25/1), Κοπεγχάγη (28/1), Έλτσε (31/1), Αλμπαθέτε (3/2), Μαγιόρκα (7/2), Τζιρόνα (15/2) και ίσως Λεβάντε (22/2), με τους ανθρώπους των «μπλαουγκράνα» να τον περιμένουν σε ιδανική κατάσταση την 1η Μαρτίου κόντρα στη Βιγιαρεάλ.