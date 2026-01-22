Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-4 μέσα στην έδρα της Σλάβια Πράγας (21/1) και ολοκλήρωσε ακόμη μια ανατροπή στη φετινή σεζόν.

Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με τον ρόλο του ξεκάθαρου φαβορί, ωστόσο για ακόμη μια φορά τη φετινή σεζόν, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ την Σλάβια Πράγας.

Η ομάδα που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν ο Χρήστος Ζαφείρης πριν μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, έκανε δύσκολη τη ζωή του Χάνσι Φλικ και των ποδοσφαιριστών του, καθώς προηγήθηκε μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το σκορ ήρθε.. τούμπα (1-2), όμως πριν το φινάλε του ημιχρόνου, οι Τσέχοι ισοφάρισαν σε 2-2, πριν εν τέλει δουν τους «μπλαουγκράνα» να φεύγουν με το διπλό (2-4) και να παραμένουν σε τροχιά οκτάδας. Η συγκεκριμένη νίκη ωστόσο, μόνο τυχαία δεν ήταν για το σύνολο του Γερμανού τεχνικού, καθώς αυτό το... μοτίβο έχει συμβεί ήδη αρκετές φορές φέτος.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπάρτσα ολοκλήρωσε ανατροπή για 8η φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, νούμερο μεγαλύτερο από κάθε άλλη ομάδα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κάτι που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του 60χρονου προπονητή, που βλέποντας τον Πέδρι να αποχωρεί τραυματίας, έχοντας τον Γιαμάλ εκτός λόγω τιμωρίας και την αντίπαλη ομάδα να έχει παρκάρει... λεωφορείο μπροστά από την εστία της, «διάβασε» εξαιρετικά τη συνθήκη. Πέρασε στο παιχνίδι τους Όλμο και Ράσφορντ, με την εντολή να σουτάρουν, με το που βρεθεί χώρος.

Έτσι, ήρθε το 2-3 από τον Ισπανό άσο, πριν ο Λεβαντόφσκι διαμορφώσει το τελικό σκορ. Η ικανότητα του Φλικ να προσαρμόζεται στις ανάγκες του αγώνα, χωρίς πάντως να αλλάζει άρδην την φιλοσοφία του, είναι δείγμα ενός κορυφαίου τεχνικού, που παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα (με αμυντικά ζητήματα βέβαια), σε ένα κλαμπ που ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα.

Οι ανατροπές της Μπαρτσελόνα φέτος