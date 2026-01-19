Ίδιο γήπεδο, ίδιος πρωταγωνιστής: Ο Μανθάνο ακύρωσε γκολ της Μπαρτσελόνα για χιλιοστά και προκάλεσε σάλο στην Ισπανία

Ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο τράβηξε ξανά τα βλέμματα πάνω του, ακυρώνοντας γκολ του Γιαμάλ για... χιλιοστά, στην ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Σοσιεδάδ (2-1, 18/1).

Με πολλά παράπονα και δίχως βαθμό έφυγε από το «Ανοέτα» το βράδυ της Κυριακής (18/1) η Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και πλέον αισθάνεται για τα καλά τη... Ρεάλ Μαδρίτης, στη μάχη κορυφής της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» ναι μεν κυριάρχησαν στο παιχνίδι, είχαν σωρεία ευκαιριών, πέντε (!) δοκάρια, τρία γκολ που δεν μέτρησαν και ένα πέναλτι που δόθηκε και... πάρθηκε πίσω, από τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο. Τον άνθρωπο που αυτή τη στιγμή έχει γίνει viral στα social media.

Ο Ισπανός ρέφερι σχολιάζεται αρνητικά από τον Τύπο και τους οπαδούς, κυρίως για την απόφασή του να ακυρώσει το γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στο 39ο λεπτό της συνάντησης, το οποίο εκείνη τη στιγμή θα διαμόρφωνε το 1-1, αν τελικά μετρούσε. Το wonderkid των Καταλανών σκόραρε με κοντινό πλασέ, όμως ο Μανθάνο μετά και από εξέταση του VAR καταλόγισε οφσάιντ, σε μια φάση που έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα.

🚨 The "offside-call" for Lamine Yamal's disallowed goal. pic.twitter.com/9BseitDqhx — barcacentre (@barcacentre) January 18, 2026

Μάλιστα, την περασμένη σεζόν (10/11/2024), στο ίδιο γήπεδο, ο ίδιος ρέφερι είχε ακυρώσει και πάλι ένα πανομοιότυπο γκολ, αυτή τη φορά του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, σε έναν αγώνα όπου και πάλι νικητές ήταν οι γηπεδούχοι με 1-0!