Με σύμμαχο τα δοκάρια, η Σοσιεδάδ πήρε τεράστια νίκη, 2-1, εις βάρος της Μπαρτσελόνα, που βλέπει τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις στο -1 στη βαθμολογία της La Liga.

Έβαλε... μπουρλότο στη μάχη του τίτλου στη La Liga η Σοσιεδάδ! Οι Τσούρι Ούρντιν επικράτησαν 2-1 της Μπαρτσελόνα εντός έδρας σε ένα ματς με φοβερό ρυθμό, πάμπολλες φάσεις, πολλά δοκάρια (πέντε τον αριθμό, όλα για την Μπάρτσα) αλλά και ακυρωθέντα γκολ, με αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται μόλις στο -1 από τους Μπλαουγκράνα στη βαθμολογία.

Το ξεκίνημα στο ματς ήταν εκρηκτικό, με τον Ογιαρθάμπαλ να έχει ακυρωθέν γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα και τον Ρεμίρο να σταματά τον Πέδρι στο 2', με τον χαφ της Μπάρτσα να έχει στην εξέλιξη της φάσης κεφαλιά άουτ!

Ο τερματοφύλακας των Βάσκων σταμάτησε εύκολα τον Όλμο στο 4', με τον Λόπεθ να ανοίγει το σκορ με εξαιρετικό πλασέ τρία λεπτά αργότερα αλλά το γκολ να ακυρώνεται κατόπιν χρήσης VAR για φάουλ στον Κούμπο στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 21' είχαμε ακόμη ένα ακυρωθέν τέρμα, κι αυτό ορθώς, για οφσάιντ του Ντε Γιονγκ που σκόραρε από κοντά. Το... φεστιβάλ των ακυρωμένων γκολ συνεχίστηκε στο 27', με τον Γιαμάλ να βρίσκει δίχτυα αλλά να συλλαμβάνεται και αυτός σε θέση οφσάιντ, σε μια φάση απίστευτα οριακή, όμως στο 32' ήρθε το 1-0 για τους γηπεδούχους, με τον Ογιαρθάμπαλ να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με μονοκόμματο σουτ μετά από μπαλιά του Γκέντες!

Ακολούθησαν επεμβάσεις των Γκαρθία και Ρεμίρο σε προσπάθειες των Τουριέντες (36') και Όλμο (37') αντίστοιχα, με το 1-0 να είναι εντέλει το σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ο τερματοφύλακας της Σοσιεδάδ έβαλε μεγαλοπρεπέστατο στοπ τον Γιαμάλ στις καθυστερήσεις. Οι Καταλανοί μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας την ισοφάριση, με τον Όλμο να έχει διπλό δοκάρι στο 49', με τον Ρεμίρο να σταματά τον Λόπεθ τρία λεπτά αργότερα. Ακολούθησε νέο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους με τον Λεβαντόφσκι στο 66', με το γκολ να έρχεται εντέλει στο 70'.

Ο Ράσφορντ ήταν αυτός που κατάφερε με κεφαλιά να λυτρώσει τους Μπλαουγκράνα, λίγα λεπτά αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή, με άπαντες να περιμένουν πια μέχρι και την ανατροπή... Ωστόσο, μέσα σε ένα λεπτό η Σοσιεδάδ πήρε νέο προβάδισμα! Σκόρερ αυτή τη φορά ο Γκέντες, που με σκαστό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-1 και έβαλε φωτιά στο ματς, καταρρακώνοντας τους παίκτες του Φλικ, που είχαν μόλις βρει το γκολ που έψαχναν για 70 λεπτά. Ένα δοκάρι ακόμα στέρησε την ισοφάριση στον Κουντέ το 2-2 στο 84', με την αποβολή του Σολέρ τρία λεπτά αργότερα να δίνει την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να πιέσει περαιτέρω, όμως ο Ράσφορντ είδε το δοκάρι να λέει και σε αυτόν όχι στις καθυστερήσεις, με το 2-1 να είναι με έναν απίθανο τρόπο, το τελικό σκορ...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σοσιεδάδ: Ρεμίρο, Αραμπούρου, Μαρτίν, Θουμπελδία, Γκόμεθ (69' Μουνιόθ), Κούμπο (69' Μπαρενετσέα), Τουριέντες (58' Γκοροτατσέγκι), Σολέρ, Μέντεθ (58' Οντριοθόλα), Γκέντες, Ογιαρθάμπαλ

Μπαρτσελόνα: Ζ. Γκαρθία, Κουντέ (85' Μπάρντζι), Κουμπαρσί (85' Μαρτίν), Ε. Γκαρθία, Μπαλντέ (62' Κανσέλο), Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Όλμο (63' Λεβαντόφσκι), Γιαμάλ, Τόρες (62' Λεβαντόφσκι), Λόπεθ

Φουλ για Ευρώπη η Θέλτα

Νωρίτερα, η Θέλτα συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της επικρατώντας 3-0 της Ράγιο Βαγεκάνο εντός έδρας. Καρέιρα (40'), Σαραγόσα (54' πέν.) και Ρουέδα (79') βρήκαν δίχτυα για τους νικητές, με τους Μαδριλένους να παίζουν με δέκα παίκτες από το 66' λόγω αποβολής του Μεντί. Με το τρίποντο αυτό, οι Γαλιθιάνοι έπιασαν επτάδα στη βαθμολογία της La Liga, κάνοντας όνειρα Ευρώπης.