Το... μικρό, τοπικό ντέρμπι της Καταλονίας ανάμεσα σε Εσπανιόλ και Τζιρόνα βάφτηκε ερυθρόλευκο, με την ομάδα του Μίτσελ να επικρατεί 2-0 εκτός έδρας με δύο εύστοχα πέναλτι του Βάνατ και να φτάνει τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη La Liga.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, ωστόσο στο 45' οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βάνατ, που είδε τον Ντμίτροβιτς να τον νικά, ωστόσο η λανθασμένη τοποθέτηση του Σέρβου τερματοφύλακα έφερε επανάληψη, με τον Ουκρανό να ευστοχεί αυτή τη φορά και να γράφει το 1-0.

Οι γηπεδούχοι έψαξαν την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος, όμως ο Γκατσανίγκα ήταν απροσπέλαστος, με την Τζιρόνα να κρατά το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και μάλιστα να φτάνει και σε δεύτερο γκολ με ακόμη ένα πέναλτι του Βάνατ στις καθυστερήσεις! Οι νικητές ανέβηκαν έτσι στην ένατη θέση της βαθμολογίας, με τους Περικίτος από την άλλη να μένουν χωρίς νίκη για τρίτη αγωνιστική σερί και να παραμένουν πέμπτοι και στο -4 από την πρώτη τετράδα.