Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν αφήνει την Μπαρτσελόνα μετά το 2014 και πηγαίνει στην Τζιρόνα ως δανεικός.

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στην Μπαρτσελόνα μετά το 2014 και είναι έτοιμος να ενταχθεί στο δυναμικό της Τζιρόνα ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Γερμανός τερματοφύλακας ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα, ενώ εδώ και καιρό ήταν στο στόχαστρο της Τζιρόνα και τώρα φαίνεται πως οι συζητήσεις έχουν φτάσει σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο.

Φέτος ο Τερ Στέγκεν έχει αγωνιστεί μόνο σε έναν αγώνα, ο οποίος ήταν στο Copa del Rey κόντρα στη Γουαδαλαχάρα. Πριν από μία εβδομάδα, στο Super Cup Ισπανίας, αλλά και στην χθεσινή αναμέτρηση της φάσης των «16» του Κυπέλλου κόντρα στη Ράσινγκ Σανταντέρ, ο Ζοάν Γκαρθία ήταν η πρώτη επιλογή του Χάνσι Φλικ. Κάτι που δείχνει ότι ο 33χρονος γκολκίπερ δεν υπολογίζεται πλέον ως βασικός στο σχήμα της Μπαρτσελόνα.

Στην Τζιρόνα, ο Τερ Στέγκεν αναμένεται να πάρει το χρόνο συμμετοχής που ψάχνει με στόχο να προλάβει να αγωνιστεί με τη χώρα του στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Με τους Μπλαουγκράνα, πανηγύρισε έξι πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup, ένα παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τέσσερα Super Cup Ισπανίας και έξι Copa del Rey.