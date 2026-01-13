Η παρουσία του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο είχε διχάσει τα αποδυτήρια της Ρεάλ, τα οποία είχαν χωριστεί σε δυο «στρατόπεδα» τους τελευταίους μήνες.

Τα εσωτερικά προβλήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο μονοπωλούν το ενδιαφέρον στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό «χάρτη» το τελευταίο διήμερο. Ο Ισπανός τεχνικός έχασε τα αποδυτήρια και μαζί την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία τους μεσούσης της σεζόν.

Πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τις σχέσεις του 44χρονου με τους ποδοσφαιριστές τους, όμως ποιοι ήταν πράγματι εκείνοι που τον οδήγησαν προς την έξοδο και ποιοι εκείνοι που εξακολουθούσαν να τον στηρίζουν;

Το «Athletic» με εκτενές ρεπορτάζ του φέρνει στο προσκήνιο τα διχασμένα αποδυτήρια στη Μαδρίτη, τους «στρατιώτες» του Τσάμπι Αλόνσο και τους πολέμιούς του. Συγκεκριμένα οι Κιλιάν Μπαπέ, Αρντά Γκιουλέρ, Τσουαμενί, Θεμπάγιος και Ασένθιο ήταν ορισμένοι παίκτες φανερά υπέρ του Ισπανού τεχνικού, όμως υπήρχαν και ορισμένοι που δεν είχαν κρύψει τη δυσαρέσκειά τους με τον προπονητή τους.

Οι τρεις μάλιστα πρόκειται για πολύ βαριά χαρτιά των αποδυτηρίων. Ο λόγος για τους Τζουντ Μπέλιγχαμ, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Βινίσιους Ζούνιορ, με τον τελευταίο να έχει κάνει ολόκληρο... σκηνικό κατά την αλλαγή του στο Clasico του Οκτωβρίου. Άλλα ονόματα που δεν τα πήγαιναν καλά με τον Αλόνσο είναι επίσης εκείνα των Ροντρίγκο, Μπραΐμ Ντίαθ, Έντρικ και Φερλάν Μεντί, με τις συνθήκες τελικά να οδηγούν στο διαζύγιο.