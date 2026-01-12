Δημοσιεύματα στην Ισπανία αποκαλύπτουν τον... Γολγοθά που πέρασε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε χάσει τον σεβασμό των αποδυτηρίων.

Είναι κοινό μυστικό πως τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι τα πιο απαιτητικά του πλανήτη. Και ο Τσάμπι Αλόνσο το βίωσε από πρώτο χέρι. Ο Ισπανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Βασίλισσας μετά την ήττα στο Super Cup Ισπανίας από τη Μπαρτσελόνα, όμως τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει προ πολλού.

Στην Ισπανία φέρνουν στο προσκήνιο το... χάος που επικρατούσε στα αποδυτήρια από την πρώτη στιγμή που ο Τσάμπι Αλόνσο ανέλαβε τα ηνία του πάγκου, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει ποτέ τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών του.

Σύμφωνα με το «El Chiringuito», τα προβλήματα στις σχέσεις των δυο πλευρών είχαν ξεκινήσει από το Μουντιάλ Συλλόγων, καθώς ορισμένα βαριά ονόματα των Μερένγκες δεν συμφωνούσαν με τις τακτικές ιδέες του προπονητή τους.

Η κατάσταση έφτασε σε σημείο όπου ο σεβασμός είχε χαθεί πλήρως μεταξύ του Αλόνσο και ορισμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εμφανίζονταν πλήρως ανυπάκουοι προς τις οδηγίες του, ακόμα και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων!

Ορισμένοι μάλιστα... περπατούσαν αντί να τρέχουν στο προπονητικό κέντρο, άλλοι αργούσαν να φτάσουν για προπόνηση στην ώρα τους, ενώ κάποιοι έφευγαν κατευθείαν για το σπίτι τους. Υπήρχαν στιγμές όπου ο ίδιος Αλόνσο μαζί με τους συνεργάτες του έπρεπε να... παρακαλέσουν ορισμένους παίκτες για να ακολουθήσουν πιστά τις ασκήσεις τακτικής, να πρεσάρουν ή να αφιερώσουν έξτρα δουλειά στο γυμναστήριο.

Η έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό του και η πλήρης αδιαφορία προς τις τακτικές του ιδέες τον έπεισαν τελικά πως δεν υπήρχε γυρισμός, με τον Ισπανό να μην φέρνει αντιρρήσεις στην πρόταση της διοίκησης για διαζύγιο που υπογράφηκε κατόπιν κοινής συναίνεσης.