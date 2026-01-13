Η «Marca» φέρνει στο φως την έκρηξη που προκάλεσε το ρήγμα ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τους παίκτες της Ρεάλ, όταν ο Ισπανός τεχνικός τους τα έχωσε στην προπόνηση.

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης έληξε άδοξα μετά την ήττα των Μαδριλένων στον τελικό του Super Cup Ισπανίας απέναντι στη Μπαρτσελόνα, με τις δυο πλευρές να τραβούν διαφορετικούς δρόμους μόλις επτά μήνες μετά την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ήταν η απόρροια των εσωτερικών προβλημάτων που είχαν ξεσπάσει εντός της Βασίλισσας, καθώς ο 44χρονος ουδέποτε είχε καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών του.

Στην Ισπανία έκαναν λόγο για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των παικτών στα αποδυτήρια, πολλοί εκ των οποίων δεν ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες του, δεν έτρεχαν στις προπονήσεις και παρουσίαζαν μια αδιάφορη συμπεριφορά. Σε σημείο που ανάγκασαν τον προπονητή τους να εκραγεί!

Όπως αποκαλύπτει η «Marca» το γυαλί ράγισε για τα καλά τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν ο Αλόνσο ξέσπασε εναντίον των ποδοσφαιριστών του. Λίγες ημέρες μετά το νικηφόρο Clasico, αλλά μπουχτισμένος από τα τερτίπια ορισμένων παικτών, ο Ισπανός εξερράγη: «Δεν ήξερα ότι έχω έρθει σε νηπιαγωγείο» φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, στη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Έκτοτε οι σχέσεις των δυο πλευρών δεν ήταν ποτέ ξανά οι ίδιες. Η «Marca» περιγράφει αυτό το ξέσπασμα ως ένδειξη απελπισίας του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος έβλεπε συνέχεια σκυθρωπά πρόσωπα στο «Βαλδεμπέμπας». Γκριμάτσες, ψίθυροι και μια γενικότερη βουβή ατμόσφαιρα, που ανάβλυζε στο προπονητικό κέντρο. Από εκείνη τη στιγμή κι ύστερα, ήταν η ιστορία ενός προδιαγεγραμμένου διαζυγίου.