Ο Γιούργκεν Κλοπ απάντησε στα δημοσιεύματα που τον θέλουν στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και πολλά δημοσιεύματα ανέφεραν τον Γιούργκεν Κλοπ ως τον επόμενο μεγάλο στόχο της «Βασίλισσας».

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Sport und Talk aus dem Hangar-7» στο ServusTV, ο Γερμανός, που έχει αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Red Bull, έδωσε τη δική του απάντηση: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εμένα και δεν μου προκάλεσε απολύτως τίποτα αν και πολλοί έσπευσαν να μου στείλουν μήνυμα», ενώ δεν έκρυψε και τον θαυμασμό του για όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Βάσκος τεχνικός: «Ο Αλόνσο είναι εξαιρετικός προπονητής με ταλέντο, λυπάμαι πραγματικά για αυτόν.

Το ότι αποχώρησε αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί 100% σωστά στο σύλλογο. Το γεγονός ότι ο Αλόνσο, μετά τα όσα πέτυχε στη Λεβερκούζεν και σε αυτή την την ηλικία, αναγκάστηκε να αποχωρήσει μετά από μόνο έξι μήνες, αυτό δείχνει πολλά».

Ο Κλοπ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δε δίνεται ο επαρκής χρόνος στους προπονητές στις μέρες μας: «Από τη μία πλευρά, δείχνει ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει πια χρόνος. Οι προσδοκίες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι προφανώς τεράστιες, αλλά το να λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση αμέσως μετά τον τελικό του Super Cup δείχνει πολλά για την κατάσταση που επικρατεί».