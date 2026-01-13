Μπορεί ο Άλβαρο Αρμπελόα να αναλαμβάνει τις τύχες των Μαδριλένων, ωστόσο η λίστα για τον επόμενο προπονητή ήδη περιλαμβάνει δυο «βαριά» ονόματα.

Ούτε μια ολόκληρη ημέρα δεν έχει περάσει από την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, και ήδη η κατάσταση στο εσωτερικό του συλλόγου έχει προχωρήσει πολύ.

Ήδη το πρωί της Τρίτης (13/1) ο Άλβαρο Αρμπελόα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως αντικαταστάτης του Βάσκου τεχνικού, ωστόσο οι άνθρωποι της «βασίλισσας» κοιτάζουν από τώρα την επόμενη ημέρα, ψάχνοντας τον «πραγματικό» διάδοχο και όχι μια προσωρινή λύση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η λίστα των ιθυνόντων των «μερένγκχες» περιλαμβάνει τη δεδομένη στιγμή μόλις δυο ονόματα, τα οποία ωστόσο είναι αρκετά... βαριά. Το πρώτο, είναι εκείνο του Γιούργκεν Κλοπ, που αποτελεί διακαή πόθο για τον Φλορεντίνο Πέρεθ, έως και... αυτοσκοπό για να τον πείσει να κοουτσάρει στο «Μπερναμπέου».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Γερμανού προπονητή έχει ξεκαθαρίσει πως αυτό το διάστημα ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ απολαμβάνει τον ρόλο που έχει στον όμιλο Red Bull, κάτι που καθιστά δύσκολη την περίπτωσή του. Αντίθετα, αρκετά πιο εύκολη θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι αυτή του Έντσο Μαρέσκα. Ο Ιταλός που πρόσφατα αποχώρησε από τον πάγκο της Τσέλσι, έχοντας κακή σχέση με τη διοίκηση των «μπλε», είναι μια ρεαλιστική περίπτωση με προοπτική. Όλα βέβαια θα ξεκαθαρίσουν το προσεχές διάστημα, ανάλογα φυσικά και με την πορεία του Αρμπελόα.