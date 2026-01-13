Ο Πορτογάλος φουλ-μπακ επέστρεψε στους «μπλαουγκράνα» με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ζοάο Κανσέλο θα φορέσει την φανέλα της Μπαρτσελόνα, καθώς οι πρωταθλητές Ισπανίας ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) την απόκτησή του, με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος φουλ-μπακ επιστρέφει σε... γνώριμα λημέρια, εκεί όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2024-2024, και πάλι ως δανεικός (από τη Μάντσεστερ Σίτι), καταγράφοντας 42 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 5 ασίστ.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος της Βαρκελώνης, η συμφωνία με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ισχύς έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ ο 31χρονος θα αγωνίζεται με το νούμερο «2» στην πλάτη. Ο Κανσέλο έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του Χάνσι Φλικ να παραμείνει στην εγχώρια κορυφή και να διεκδικήσει το Champions League, προσφέροντας λύσεις ως ένας μπακ που μπορεί να αγωνιστεί και στις δυο πλευρές.

Η ανακοίνωση:

Ο Ζοάο Κανσέλο είναι ξανά παίκτης της Μπάρτσα. Η Μπαρτσελόνα και η Αλ Χιλάλ κατέληξαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Πορτογάλου ακραίου αμυντικού μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 2.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία του συλλόγου, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, ο πρώτος αντιπρόεδρος Ραφαέλ Γιούστε, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Ζοάν Σολέρ, και ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος Άντερσον Λουίς ντε Σόουζα (Ντέκο), μαζί με την οικογένεια του παίκτη.