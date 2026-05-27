«Ζαλίζουν» τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σεζόν 2025/2026!

Παρά την αγωνιστική της αποτυχία, τα χρήματα που αποκόμισε η Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή χρονιά αποτελούν ρεκόρ για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Deloitte, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης εσόδων ποδοσφαιρικών συλλόγων για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.

Αναλυτικότερα, για τη σεζόν 2024-2025, τα έσοδα των «μερένχες» ανήλθαν στα 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα στοιχεία για το τρέχον οικονομικό έτος είναι ακόμη υψηλότερα, ξεπερνώντας τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που κανένας άλλος αθλητικός οργανισμός δεν έχει φτάσει ακόμη.

Πέρσι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε εμπορικά έσοδα ύψους 594 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 23%, χάρη στις πωλήσεις εμπορευμάτων και τις νέες χορηγίες. Ο σύλλογος αύξησε σημαντικά τα έσοδα από διοργανώσεις, μάρκετινγκ και έσοδα από το στάδιο.

Όσον αφορά τις διοργανώσεις και τα φιλικά, τα έσοδα που έλαβε από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA αντιστάθμισαν μια μικρή μείωση σε αυτόν τον τομέα, μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν το 2023-24 που περιελάμβανε την κατάκτηση της La Liga και του Champions League.

Κοιτάζοντας μπροστά για την επόμενη χρονιά, η Ρεάλ Μαδρίτης ανανέωσε το συμβόλαιό της με την Emirates ως κύριο χορηγό της και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με την Adidas για την επέκταση της συνεργασίας τους. Η συμφωνία με την Emirates ισχύει μέχρι τη σεζόν 2030/2031 και η αξία της ανέρχεται σε περίπου 74 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Η τρέχουσα συμφωνία με τον αθλητικό κολοσσό δεν λήγει πριν από το 2029, αλλά και τα δύο μέρη επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα και να επεκτείνουν το συμβόλαιο, με τη «βασίλισσα» να στοχεύει να αυξήσει τα συνολικά έσοδα των χορηγιών της από τις φανέλες σε σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ.