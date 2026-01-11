Η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε της Μαγιόρκα με 2-1 εντός έδρας και επέστρεψε στις νίκες.

Σημαντική νίκη πήρε η Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» επικρατώντας επί της Μαγιόρκα με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες μετά από αρνητικά αποτελέσματα, συγκεκριμένα δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Βρίσκεται στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 βαθμούς και έβαλε ξανά μπροστά τις μηχανές για την ανάβασή της.

Μόλις στο 4' ο Ντε Φρούτος μετά από ασίστ του Γκαρθία, άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με ένα κοντινό πλασέ, αλλά στο 30΄ ο Μουρίκι με μια καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε για την Μαγιόρκα γράφοντας το 1-1. Στο 42΄ όμως ο Βάλιεντ έκανε φάουλ μες στην περιοχή, ο Παλάθον ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το 2-1 για την ομάδα του Ινίγκο Πέρεθ.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι και το τελικό σκορ με 2-1 έμεινε μέχρι το φιναέλε του αγώνα. Σε αντίθεση με τη Ράγιο, η Μαγιόρκα βυθίζεται όλο και περισσότερο προς την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.