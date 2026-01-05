Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα ο Ζοάο Κανσέλο, αφού οι Καταλανοί θα τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού.

Ο Χάνσι Φλικ είναι έτοιμος να λάβει το… δώρο του, καθώς οι Καταλανοί βρίσκονται κοντά σε ένα σημαντικό deal. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η Μπαρτσελόνα είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Ζοάο Κανσέλο με τη μορφή δανεισμού. Μάλιστα, η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολαίου.

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη υποβάλει επίσημη πρόταση στην Αλ Χιλάλ για τον δανεισμό έξι μηνών του ποδοσφαιριστή, η οποία θα επιτρέψει την επιστροφή του μετά την προηγούμενη θητεία του τη σεζόν 2023-2024. Από το περιβάλλον του Κανσέλο επιβεβαιώνεται ότι η Μπαρτσελόνα ήταν η προτεραιότητά του από την αρχή, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Ίντερ. Ο 31χρονος αμυντικός ήθελε να βάλει τέλος στην περιπέτειά του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς οι σχέσεις του με τον Σιμόνε Ιντσάγκι είναι στο… κόκκινο.

Αν και οι οικονομικές δυσκολίες της Μπαρτσελόνα, οι περιορισμοί του Financial Fair Play και οι υψηλές απαιτήσεις της Μάντσεστερ Σίτι εμπόδισαν ένα οριστικό μεταγραφικό deal στο παρελθόν, πλέον η κατάσταση φαίνεται πιο ευνοϊκή. Η άφιξή του θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα, αφού θα δώσει πολλές ανάσες στον Κουντέ.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κρίστενσεν, η Μπαρτσελόνα εξετάζει και την αγορά κεντρικών αμυντικών για να ενισχύσει τη θέση. Ο Ντέκο και ο Φλικ θέλουν έναν αριστερό στόπερ, όμως οι αξιόπιστες επιλογές δεν είναι πολλές.